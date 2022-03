Grey’s Anatomy e Station 19 in Italia con un doppio episodio crossover

Disney+ ha annunciato che la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy e la quinta di Station 19 torneranno in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire da mercoledì 23 marzo con un doppio episodio crossover. Le serie proseguiranno poi con un nuovo episodio a settimana. I due show torneranno dopo una pausa, entrambe con il nono episodio delle rispettive stagioni, e le storie degli amati protagonisti si incroceranno ancora una volta in Partiti dal nulla, l’episodio 9 di Station 19, e Non è il momento di morire, l’episodio 9 di Grey’s Anatomy.

GREY’S ANATOMY