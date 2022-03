Giornata della donna, su Netflix una collezione di show per celebrarla

“Ideatrici straordinarie e fonte di ispirazione“. In occasione della Giornata internazionale della donna, Netflix celebra ogni ogni storia al femminile con una collezione di show. Sul portale è stata creata una pagina dedicata con una serie di sezioni – Donne che dominano lo schermo, Donne che combattono il crimine, Donne che fanno la storia, Donne divertenti e Film diretti da donne – che includono serie e film amatissimi come The 100, The Bold Type, Regina del Sud, Una mamma per amica, The Crown, Emily in Paris, Orange is the new Black, Inventing Anna, Bridgerton, Frida, Maria regina di Scozia, Marie Antoinette, The Weekend Away, Il truffatore di Tinder, Tall Girl, Sergente Rex, La regina del flow, Chiamatemi Anna, La regina degli scacchi, Il colore delle magnolie, Ginny&Georgia, Good Girls, Maid, Grace and Frankie, Tenebre e Ossa, Il trattamento reale, Fate: The Winx Saga, Enola Holmes, Valeria e My Name. Questi sono solo alcuni dei titoli che celebrano l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature, perfetto nelle sue imperfezioni. Donne in cui rispecchiarci, donne attraverso cui sognare, immaginare, ridere e piangere.