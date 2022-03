Forse, tra Blanco e Giulia Lisioli non è ancora finita. Se da giorni la loro storia d’amore è data ormai per archiviata, a far pensare sono le loro storie pubblicate recentemente su Instagram. In particolare, a destare il dubbio sulla loro rottura definitiva, è una storia pubblicata da entrambi che riporta la versione acustica di Paulo ‘Cielo drive’. Che sia solo un apprezzamento per la stessa canzone o c’è qualcosa di più?

Blanco e Giulia, stessa storia