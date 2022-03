Tommaso Zorzi torna in Drag Race Italia 2 e si prepara per un nuovo programma

Nuovi impegni lavorativi per Tommaso Zorzi.

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, l’influencer prosegue la fortunata collaborazione con il gruppo Discovery. Come anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, Tommaso tornerà in giuria in Drag Race Italia 2, attualmente in produzione.

Ma non finisce qui. L’azienda gli avrebbe proposto la conduzione di un nuovo programma, nello specifico un reality show dedicato al mondo della sartoria.

Tommaso non ha smentito né confermato i rumors. Ma attraverso le sue storie Instagram ha annunciato l’inizio di “riunioni per… cose nuove”.