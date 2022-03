Amici 21, scelta la giuria del serale: tutte le novità

Dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione, Maria De Filippi ha riconfermato Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash nella giuria del serale di Amici 21, in partenza sabato 19 marzo su canale 5.

A dare la notizia è Giuseppe Candela su Dagospia, anticipazione confermata anche da Davide Maggio.

Oltre a riconfermare la giuria, anche la formula del serale di Amici 21 sarà la stessa dello scorso anno. Ci saranno di nuovo tre squadre, composte da due professori ciascuna, uno di canto e uno di ballo. La formazione sarà svelata nel corso dei daytime.

Il serale si comporrà di 9 puntate, anche se probabilmente la finalissima slitterà perché capiterebbe lo stesso giorno della finale dell’Eurovision, in programma sabato 14 maggio.

Per quanto riguarda gli allievi, la produzione del talent ha messo a disposizione 14 posti per il serale, riservando tuttavia ai professori la possibilità di assegnare liberamente le maglie dorate. Così, al serale sono passati tutti e 18 gli allievi.

Per questo motivo, come spiegato da Maria De Filippi durante lo scorso daytime, le eliminazioni potrebbero essere 2 o addirittura 3 già nella prima puntata.

Ecco il cast completo del serale di Amici 21

CANTO

Aisha (Cuccarini)

Albe (Pettinelli)

Alex (Cuccarini)

Calma (Zerbi)

Crytical (Pettinelli)

Gio Montana (Zerbi)

LDA (Zerbi)

Luigi Strangis (Zerbi)

Sissi (Cuccarini)

BALLO