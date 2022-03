Camila Cabello ha spiegato i motivi della rottura con Shawn Mendes

È ancora difficile da credere ma l’addio tra Camila Cabello e Shawn Mendes sembra definitivo. In questi giorni in giro per la promozione del nuovo singolo “Bam bam”, l’artista ha parlato apertamente della relazione con il collega al quale, tra l’altro, sembra essere indirizzato il brano. Ne parlavamo QUI.

Ai microfoni di Zane Lowe per Apple Music, la cantautrice ha spiegato i motivi della rottura senza girarci troppo intorno: “Man mano che cresci, cambiano le tue priorità nella vita. Sento che è stato così per entrambi”. D’altronde, ha continuato, “la nostra relazione è iniziata quando eravamo davvero giovani e stavamo ancora imparando come essere adulti“. Tutto cambia, come canta lei stessa in “Bam Bam”.

“Le cose cambiano e prendono svolte inaspettate”, ha detto ancora Camila che, poi, ha aggiunto: “Voglio bene a Shawn e sento che per lui non ho altro che amore. La canzone, però, mostra più che altro il ciclo della vita e dell’amore”. Camila, infine, ha assicurato di star bene in questo momento: “Sono finalmente in un posto in cui sento di aver fatto le mie esperienze, sto facendo terapia, sono concentrata sul lavoro. Il mio focus è veramente cambiato molto”.