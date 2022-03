Il monologo di Michele Bravi a Le Iene: “La mancanza di ascolto è pericolosa”

“Esiste una ragione se abbiamo due orecchie ed una sola bocca, perché dovremmo ascoltare di più e parlare di meno”. E’ proprio sull’importanza dell’ascolto e delle conseguenze procurate dalla sua assenza, che nasce il monologo di Michele Bravi andato in onda ieri su Italia Uno durante il programma Le Iene.

Con spontaneità e naturalezza, Michele Bravi ha veicolato un messaggio molto forte ed attuale: “La mancanza di ascolto è conflitto, è guerra”. “Quando ero bambino mi capitava di perdere la voce. Per questo ero molto silenzioso. Un giorno a caso-ha detto Bravi- incontrai una signora che mi disse ‘Tu perdi spesso la voce perché quando parli non ti senti ascoltato‘. Io lavoro con la voce, sono un cantautore. Mi viene naturale trasformare le parole in canzoni, tutti ingenuamente vogliamo essere ascoltati”. E ancora, il riferimento di Michele Bravi alla guerra: “L’ascolto rompe le catene dei conflitti”.