Red, Domee Shi e Lindsey Collins: “Crescere è difficile, Billie Eilish e Finneas perfetti per raccontarlo” – VIDEO

I classici problemi dell’età adolescenziale, il rapporto madre-figlia, il coraggio di non abbandonare il nostro lato irrazionale e le nostre imperfezioni, la difesa della nostra unicità, i primi amori, le prime passioni, le regole dei genitori e un segreto ingombrante e ‘bestiale’ da custodire sono al centro del nuovo film d’animazione ‘Red’ (dall’11 marzo in esclusiva su Disney+), il primo lungometraggio Disney e Pixar diretto interamente da una donna. Alla regia della pellicola c’è Domee Shi, che ci ha regalato l’acclamatissimo cortometraggio premio Oscar ‘Bao’. Il corto era incentrato sulla vita di una mamma che soffre per la lontananza dei suoi cari ma all’improvviso ha una nuova occasione per essere madre.

In ‘Red’, invece, la regista ribalta il punto di vista. Qui la storia è raccontata attraverso gli occhi di Mei: una giovane adolescente intelligente, nerd, brillante a scuola e molto legata alla sua famiglia di origine cinese, trapiantata a Toronto dove vive in un piccolo tempio degli antenati, meta di molti turisti. La protagonista, mentre fa quotidianamente i conti con una madre ‘ingombrante’, si ritrova a dover affrontare l’adolescenza in un modo ‘bestiale’. Tutte le donne della sua famiglia, infatti, si trasformano in giganti e soffici panda rossi, ma anche molto irascibili ed emotivi, a causa di un antico sortilegio. Un’emotività incontrollabile che ogni ragazzina e ragazzino vive nel momento della crescita.

Abbiamo incontrato Domee Shi e Lindsey Collins in occasione della premiere romana del film Disney e Pixar. Dalle difficoltà della crescita alla generazione delle boy band fino al lavoro con Billie Eilish e suo fratello Finneas. I due artisti hanno composto le canzoni dei 4*Town, la prima boy band immaginaria della Pixar. Ecco che cosa ci hanno raccontato:

L’INTERVISTA A DOMEE SHI (REGISTA) LINDSEY COLLINS (PRODUCER)

