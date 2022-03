Elon Musk è di nuovo papà: è nata una bimba e sì ha un nome particolare

Elon Musk è di nuovo papà. Il fondatore di Tesla e la compagna Grimes hanno avuto una bambina con maternità surrogata lo scorso dicembre. A darne notizia solo ora è la cantante in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Il nome e la spiegazione

La coppia, anche in questa occasione, ha dato alla piccola un nome particolare, ovvero: Exa Dark Sideræl Musk. Il primo si riferisce al termine di supercalcolo exaFLOPS che è “la capacità di eseguire un quintilione di operazioni in virgola mobile al secondo”; Dark rimanda alla materia oscura e all’ignoto; il terzo (pronunciato Sidereal) è ispirato al personaggio preferito di Grimes ne Il Signore degli Anelli, l’elfo Galadriel. L’artista avrebbe voluto chiamarla, in realtà, Odysseus ma ha dovuto desistere.

Per abbreviare, però, la neonata viene chiamata semplicemente Y, come completamento del nome del primogenito: X. A maggio 2020 Musk e Grimes avevano colpito il mondo rivelando il nome del loro bambino: X Æ A-12. L’imprenditore ha anche altri 5 figli, avuti dalla precedente relazione con Justine Musk.

Elon e Grimes: una relazione complicata

Elon e Grimes ultimamente hanno affrontato più di una complicazione nel loro rapporto, che ora definiscono “complicato”. A settembre 2021 la prima rottura, poi la riappacificazione. “Mi riferirei a lui- dice Grimes a Vanity Fair- come il mio fidanzato ma siamo molto fluidi. Viviamo in case separate. Siamo migliori amici. Ci vediamo sempre. Portiamo avanti questa cosa e non ci aspettiamo che le altre persone la capiscano”.