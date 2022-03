Gentili esperti,

vi scrivo perché questo mese ho avuto un rapporto protetto da preservativo che alla fine del rapporto è risultato integro. L’eiaculazione è avvenuta anche al di fuori. Ora sono molto spaventata perché questo mese i sintomi premestruali invece di arrivarmi 6/5 giorni prima del ciclo mi sono arrivati 10 giorni prima. Ho avuto ritardo di 1 guorni pero ieri ho notato leggere macchie marroni che sono diventate un po rosate pensavo mi stesse iniziando pare invece che si sia bloccato. Ora ho ricontrollato e continuano a essere marroni/ rosa. Ho molta paura siano perdite da impianto. Pero ho tutti i dolori del preciclo non solo forte dolore al seno ma anche mal di schiena e forti crampi ma non capisco per il mio ciclo non di avvii. Non so se ci sia il rischio di essere incinta in quanto siamo veramente attentissimi ma ora in preda al panico ho paura ce qualcosa sia andato storto e non ce ne siamo accorti. Comuqneu è possibile che siano perdite da impianto seppur con tutti i sintomi premestruali crampi compresi? O è semplicemente una anomalia del mio ciclo ?

Elena, 18 anni

Cara Elena,

rispetto a quanto dici ci sembra proprio che puoi stare tranquilla. Avete utilizzato le precauzioni, al controllo del preservativo tutto è risultato integro e comunque l’eiaculazione è avvenuta esternamente. Rispetto ai sintomi che ci descrivi, sembrerebbero preannunciare l’imminente arrivo del ciclo. Tieni presente che i cicli non sono tutti uguali a volte sbalzi ormonali, cambiamenti nello stile di vita, alimentari, climatici ma anche ansia e stress possono influire sulla regolarità, intensità e durata dei cicli. Cerca di rilassarti ed attendere l’arrivo delle mestruazioni che sembrerebbero essere imminenti. Sperando di averti rassicurati ti invitiamo a scriverci nuovamente per qualsiasi dubbi e perplessità.

Un caro saluto!