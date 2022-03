Problemi di salute per Can Yaman? L’attore avrebbe subito un’operazione

Problemi di salute per Can Yaman. Secondo indiscrezioni, in questi giorni l’attore avrebbe subito un’operazione chirurgica. Un intervento per correggere un problema al setto nasale. Non è dato sapere dettagli e il diretto interessato non ha commentato la notizia.

Intanto, i fan del 32enne dovranno avere più pazienza del dovuto: la messa in onda di Viola come il mare è stata posticipata. La serie era attesa per marzo, anche se una data certa non è mai arrivata. Sul piccolo schermo vedremo, invece, Ultima Fermata, programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura in partenza il 23 marzo. Si tratta di un game show per coppie in cui testare i propri sentimenti. Viola come il mare, che vede Yaman al fianco di Francesca Chillemi, troverà spazio – con tutta probabiltà – a fine aprile, dopo la chiusura di Ultima Fermata.