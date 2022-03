Francesca Ferragni si sposa! La proposta di Riki – VIDEO

Francesca Ferragni si sposa!

La sorella minore di Chiara Ferragni, in attesa del primogenito, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Riccardo Nicoletti, in occasione del suo 33esimo compleanno al Borgo Il Mezzanino, un agriturismo di lusso. Davanti a tutta la famiglia Ferragni, compresi Chiara, Fedez, Leone e Vittoria, Riki si è inginocchiato e le ha chiesto. La giovane dentista, in lacrime per la commozione, ha risposto “sì“. La futura mamma sui social ha scritto: “Il miglior compleanno di sempre“.

IL VIDEO DELLA PROPOSTA

