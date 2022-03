Russia-Ucraina, l’opera di Odessa suona in strada ‘Va, Pensiero’

“Ascoltateci e chiudete il cielo sull’Ucraina. Salvate la vita del nostro popolo”.

E’ questo l’appello dell’Opera di Odessa, città tra gli obiettivi più sensibili dell’invasione russa.

I membri dell’Accademia sono scesi in strada sfidando i bombardamenti dell’esercito di Putin, intonando insieme ‘Va, Pensiero’, il coro più popolare del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Al termine della toccante esibizione, la solista dell’Opera ha parlato a nome di tutti i membri, chiedendo la no-fly zone sull’Ucraina.

Il video ha fatto il giro del mondo.

An opera choir in Odessa sing ‘Va, pensiero’ (Choir of the Hebrew Slaves) from Nabucco, as the city braces for a Russian attack.pic.twitter.com/obc1050ARP