The Umbrella Academy 3, ecco quando arriva su Netflix

Netflix ha finalmente svelato la data di uscita della terza stagione di The Umbrella Academy, la serie basata sulla saga di fumetti creata da Gerard Way e Gabriel Bá. Gli episodi debutteranno in streaming il 22 giugno. La notizia è stata accompagnata da un primo teaser trailer, che mostra i fratelli Hargreeves e i membri della nuova Sparrow Academy, annunciata alla fine della seconda stagione firmata dallo showrunner Steve Blackman. I nuovi supereroi sono guidati da Ben (Justin H. Min), il fratello degli Hargreeves che tutti consideravano morto. I due gruppi hanno in serbo non pochi colpi di scena: il primo è lo scontro tra i due!

I NUOVI MEMBRI DEL CAST

Ecco i volti dei membri della Sparrow Academy nella terza stagione di The Umbrella Academy, in cui torneranno gli amatissimi fratelli Hargreeves.

Justin Cornwell è MARCUS (#1), un leader nato che trasuda fiducia e riesce a tenere unita e salda la famiglia, ugualmente affascinante e dal fisico cesellato e colossale.

Justin H. Min è BEN (#2), ma non quel Ben che conosciamo. Questo è un Ben intrigante, tattico, feroce, determinato a ottenere il suo status da leader.

Britne Oldford è FEI (#3), ragazza in grado di vedere il mondo in modo del tutto speciale. Solitamente è la persona più intelligente nella stanza e anche quella disposta a negoziare, ma se provi a scavalcarla o andarle contro allora non si torna più indietro.

Jake Epstein è ALPHONSO (#4), combattente contro il crimine sfregiato con un senso dell’umorismo caustico e pungente che si diverte e rimproverare verbalmente i suoi nemici tanto quando adora la pizza e una confezione da sei birre.

Genesis Rodriguez è SLOANE (#5), sognatrice romantica e desiderosa di vedere il mondo fuori dalla Sparrow Academy. Anche se si sente molto legata alla sua famiglia, Sloane ha dei suoi progetti e potrebbe anche decidere di seguirli a scapito di tutto il resto.

Cazzie David è JAYME (#6), ragazza solitaria capace di grande ferocia che è meglio evitare a tutti i costi. Non parla molto perché non è obbligata a farlo.

Il cubo è CHRISTOPHER (#7), fedele e affidabile cubo telecinetico in grado di gelare istantaneamente una stanza e indurre una paura paralizzante senza preavviso.

DOVE CI ERAVAMO LASCIATI (SPOILER ALERT)

La seconda stagione di The Umbrella Academy ci ha lasciati con il fiato sospeso e con troppa curiosità…troppa!

Il finale sospeso mostra i fratelli Hargreeves tornare nel 2019. Qui scoprono che Sir Reginald Hargreeves (interpretato da Colm Feore) è vivo ma afferma di non conoscere l’Umbrella Academy ma di essere il fondatore della Sparrow Academy, capitanata dal loro compianto fratello Ben, conosciuto nella seconda stagione come il Numero Uno dell”accademia dell’ombrello’.