Elite 5 arriva presto (meno di un mese) su Netflix, ecco il teaser – VIDEO

“Nessuna regola. Nessuna etichetta. Nessun controllo“. Così Netflix ha lanciato il primo teaser trailer dell’attesissima quinta stagione di Elite e svela la data di uscita. I nuovi episodi debutteranno prestissimo in streaming: l’8 aprile, quindi dovremmo aspettare meno di un mese…la gioia del lunedì!

La clip – accompagnata da Do It di Merk & Kremont – mostra gli storici protagonisti del teen drama spagnolo di successo e anche le new entry Valentina Zenere, nei panni di Sofìa, e André Lamoglia in quelli di Ivan. Non sappiamo molto sulla trama. Sicuramente la storia riprenderà da dove ci aveva lasciati: Guzmán (Miguel Bernardeau) e Ander (Arón Piper) hanno lasciato la città per far ‘calmare le acque’ e i sospetti, dopo che il primo ha ucciso Armando (Andrés Velencoso), un ex studente di Las Encinas colpevole di aver aggredito Ari (Carla Diaz). Cayetana (Georgina Amoròs), invece, è alle prese con il suo principe Phillipe (Pol Granch). Dopo aver scoperto di avere davanti una persona perversa, lui le ha chiesto scusa e la loro storia continua. Nel cast anche Bilal, che incrocia la strada di Omar (Omar Ayuso).

Inoltre, Netflix ha già confermato la sesta stagione di Elite, in cui arriveranno nuovi personaggi.

IL TEASER TRAILER