Mi capita a volte di assumere la pillola senza l’acqua, funziona lo stesso?…

ciao,

volevo sottoporvi una domanda, prendo la pillola è mi capita a volte di assumerla senza l’acqua, quindi faccio un po’ più fatica a deglutirla. L’effetto contraccettivo rimane anche se la pillola ci mette un po’ di più a scendere, e quindi si scioglie leggermente in bocca? in che caso il suo effetto non è poi garantito? grazie in anticipoooo

Anonima

Cara Anonima,

l’acqua serve solo a deglutire, in maniera meccanica meglio la pillola senza eccessivi sforzi o fastidi. Se la pillola è deglutita regolarmente non vi è alcuna interferenza con la sua efficacia. Il contraccettivo potrebbe perdere la sua efficacia se entro le prime ore dalla sua assunzione si verificano degli episodi di diarrea o vomito, se si assumono determinati farmaci ravvicinati che possono interagire con i principi attivi, o se eventualmente si dimentica di assumere con regolarità la pillola.

Speriamo di essere stati di aiuto.

Un caro saluto!