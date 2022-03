Festa del Papà: 5 idee regalo last minute

Sabato 19 marzo in Italia si celebra la Festa del Papà, un giorno da dedicare alla figura pilastro delle nostre vite.

Indeciso sul regalo da fare?

Ti proponiamo 5 idee originali e rapide, adatti a tutti i gusti!

1. Dazn

In occasione della Festa del Papà, Dazn ha lanciato un offerta adatta ai papà amanti del calcio. Fino al 21 marzo è possibile attivare (o rinnovare) un abbonamento per i primi tre mesi con il 50% di sconto sul prezzo mensile dell’abbonamento., pagando 14,99 euro al mese anziché 29,99 euro. Al termine dei 3 mesi si potrà scegliere se continuare l’abbonamento, pagando il prezzo pieno mensile, oppure disdirlo in qualsiasi momento.

2. Buono Netflix o Amazon

Se il tuo papà è un amante del cinema e delle serie tv, un ottimo pensiero potrebbe essere una carta regalo Netflix. Esistono diversi tagli per tutte le tasche, che vanno dai 25 euro in su.

Altrimenti è possibile optare per un altro buono digitale, una carta regale Amazon. Un modo per lasciare spazio libero ai nostri papà di fare shopping comodamente da casa. Il taglio delle carte parte da 20 euro in su.

3. UN DOLCE

Perché non provare a fare un dolce con le nostre mani piuttosto che comprarlo? Online è pieno di ricette, facili o più complesse, per tutti i gusti. Possiamo anche farci aiutare, ma alla fine l’impegno è quello che conta! Per i più esperti si può pensare di creare da soli i bignè di San Giuseppe…

4. UN PACCHETTO DI COUPON CON IL TUO TEMPO

Tra impegni, scuola, lavoro, amici, fidanzati, sport, spesso non riusciamo a dedicare abbastanza spazio ai nostri papà.

Allora diamogli il nostro tempo!

Pennarelli, fantasia et voilà! 5, 10, 15 o più coupon validi per passare il tempo con lui..

5. DECOUPAGE

Se vogliamo creare qualcosa di unico e originale, possiamo seguire qualche tutorial su YouTube e realizzare un lavoretto fatto con le nostre mani, utilizzando il materiale che troviamo in casa. Ad esempio, possiamo realizzare una cornice (mettiamoci dentro una foto con il papà), oppure realizzare un portapenne con i rotoli di carta igienica! Parola d’ordine: libera la creatività!