Il concepimento avviene solo con rapporto completo con eiaculazione?…

Salve, leggo spesso le vostre risposte perché esaustive e concrete. Vorrei spiegarvi la mia situazione. Ho 19 anni ed è da più di un mese che ho un ritardo (associato a sbalzi ormonali e stress – sintomi accertati dal mio ginecologo). Non ho effettuato test di gravidanza perché ho avuto sempre rapporti protetti dall’inizio alla fine, più eiaculazione esterna, più controllo del profilattico. Ho un dubbio però circa un episodio: durante i preliminari il mio ragazzo ha eiaculato in un fazzoletto di carta (lontano da me) che reggeva con la mano sinistra. Dopo alcuni minuti (2 suppongo) si è avvicinato per toccare le mie parti intime con la mano incriminata. Supponiamo entrambi che le sue mani o non fossero sporche (perché tutto il liquido era stato raccolto dal fazzoletto) oppure che l’eventuale liquido fosse già secco. Mi ha toccato per circa 3 secondi (sulla parte esterna, anche perché non avrebbe avuto il tempo di andare più in profondità in pochi secondi), per capirci: non ho avuto il tempo di realizzare le eventuali dita sporche e staccarmi che se ne era già accorto lui. Il ciclo mi era finito da circa 3/4 giorni. So che un concepimento non avviene così, ma a forza di ripensare alla scena mi assalgono dei dubbi. Cosa ne pensate? Il concepimento so che avviene solo con rapporto completo con eiaculazione intera e che nella situazione da me descritta ci potrebbe essere un rischio solo con dita DECISAMENTE sporche di liquido “fresco” inserite subito in vagina giusto? Tutte le altre situazioni sono di preoccupazione superflua? Su internet ci sono pareri contrastanti e più leggo, più sono assalita da dubbi. La prossima volta farò più attenzione di sicuro (purtroppo è lui ad essersi avvicinato). Somatizzo lo stress a livello fisico ma un ritardo non mi era mai accaduto. La situazione con questo ragazzo non rosa e fiori e lo stress scolastico penso abbiano influito. Posso stare tranquilla? Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.

Anonima, 19 anni

Cara Anonima,

da quello che ci racconti sembrerebbe non ci siano elementi di rischio, in quanto non ti trovavi nel periodo fertile e non vi è stata una penetrazione profonda con dita sporche di liquido seminale. Il fatto che sia intercorso del tempo è un’ altro fattore di protezione, solitamente lo sperma a contatto con l’ambiente esterno non sopravvive a lungo.

Lo stress emotivo è sicuramente uno dei fattori che maggiormente incide sulle irregolarità del ciclo. Quindi cerca di star tranquilla, se può esserti di aiuto puoi effettuare un test di gravidanza valido o dal primo giorno di ritardo o eventualmente dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio. Magari avere un elemento concreto può rasserenarti di più. Ma ribadiamo che non dovrebbero esserci rischi significativi.

Sicuramente è importante scegliere un metodo contraccettivo che possa garantirvi una maggiore sicurezza durante i rapporti. Potresti quindi confrontarti con un ginecologo di riferimento che ti darà tutte le informazioni di cui hai bisogno. La sessualità e la prevenzione non deve essere un tabù o motivo di vergogna.

Un caro saluto!