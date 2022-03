Djokovic potrà partecipare al Roland Garros

di Mario Piccirillo

Novak Djokovic sarà al Roland Garros. Lo ha chiarito la direttrice del torneo Amelie Mauresmo in conferenza stampa. “Per come stanno le cose adesso, nulla ostacola la partecipazione di Novak Djokovic agli Open di Francia”, ha detto parlando dello Slam che inizierà il 22 maggio.

Djokovic non è vaccinato contro il Covid e per questo motivo non può partecipare ai tornei sul veloce di Indian Wells e Miami negli Usa. Il presidente della Federazione francese di tennis (FFT), Gilles Moretton ha precisato che la partecipazione di Djokovic resta soggetta alle restrizioni imposte dal governo francese: “Non dipende da noi. C’è un virus che sta circolando, siamo attenti, cauti con quello che sta succedendo da due anni. Il Governo ha preso misure e noi non siamo in disparte. Per ora pensiamo tutti che le cose stiano andando bene”. In tal senso, ha sottolineato che con l’eliminazione della maggior parte delle restrizioni, nel 2022 si rivivrà “un Roland Garros a pieno regime”, senza limitazione di pubblico.