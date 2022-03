Intimità di coppia a casa dai genitori

Arriva anche per i figli il momento di scoprire la sessualità e l’amore fisico e non è così raro che venga fatto in casa, nel luogo ritenuto più sicuro, ovvero la propria camera. Secondo un’indagine della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), il 31% delle ragazze ha il primo rapporto a casa del partner, il 26% in casa sua, il 19 % in automobile, l’11% all’aperto e il 10% a scuola. Le famiglie italiane preferiscono accettare che i figli vivano la propria intimità a casa piuttosto che saperli fuori?

Questa può essere una giustificazione: è rassicurante fornire un luogo sicuro ai propri figli dove stare con la dolce metà, proprio perché reputato al riparo dai pericoli del mondo esterno, sottovalutando la necessità di una distanza necessaria tra loro ed il figlio, uno spazio che consenta di osservare entrambe le prospettive e chiedersi “ è la sua vita o la mia?”.

Il periodo dell’adolescenza può essere caratterizzato da un conflitto tra il bisogno di indipendenza, che porta a sentire la voglia di provare l’esperienza di dormire insieme al proprio partner, a quello di sicurezza – dipendenza che invece porta a sentirsi in colpa nei confronti dei propri genitori.



Nonostante siano comprensibili le ansie provate dai genitori, che inducono alla protezione ed al controllo, il rischio a cui si va incontro con tale concessione è, però, quello di anticipare alcune esperienze adulte, come ad esempio la convivenza di coppia, sperimentata di fatto sotto il tetto di mamma e papà, unita ad una difficoltà.

Provata dai genitori, di accettare che il figlio stia crescendo e che la relazione inevitabilmente cambi.

Come afferma Luigi Turinese, medico e analista junghiano, al Corriere della Sera: “ Se non ci sono ostacoli, i ragazzi non faranno mai lo sforzo di saltare” ovvero di affidarsi al proprio intuito ed alle proprie capacità e fare esperienze fuori dalla famiglia, senza la protezione di un adulto. E prosegue “Allora può essere utile recuperare qualche tabù, magari un po’ recitato, per permettere ai figli di infrangere le regole, soprattutto durante l’adolescenza, per consentire loro la trasgressione, anche con un sorriso sotto i baffi”.



La ribellione è un segno positivo di vitalità, pertanto invece di temerla o condannarla è importante che i genitori l’ascoltino avendo a mente la graduale emancipazione dei figli e questi ultimi, imparino a gestirla ed utilizzarla per trovare la loro strada. Come afferma Ann Landers (opinionista)“ Non è ciò che fai per i tuoi figli, ma ciò che hai insegnato loro a fare per se stessi che li farà realizzare come esseri umani”.

Lo sapevi che:

Dagli ultimi anni il web spopola di app che segnalano i migliori posti, in termini di riservatezza e sicurezza, per fare l’amore “open air”. Trovacamporella.com sembra essere il sito che va per la maggiore, è disponibile per ogni smartphone e contiene mappe, indicazioni, consigli e luoghi in

cui appartarsi in qualsiasi regione, provincia o Paese.

cui appartarsi in qualsiasi regione, provincia o Paese. In Italia esistono diversi Love Parking, ovvero i parcheggi dell’amore. Un luogo riparato e chiuso composto da una quarantina di box per automobili, ognuno separato dall’altro con spessi tendoni. E ancora: bagni sempre puliti, distributore di snack, bevande, salviettine igienizzanti e preservativi. Per politiche aziendali in questi luoghi non si accettano uomini che portano prostitute.

Dubbi e domande:

Sandra, 19 anni

Il problema è che non vuole mai che lui dorma da me o che io vada a dormire da lui…

Andrea, 16 anni

Vorrei far venire una ragazza a casa mia ma i miei genitori non vogliono…

In questa scena divertente del film “Ex”, il padre torna a casa e trova la figlia nella sua cameretta al letto con il proprio ragazzo…