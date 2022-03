“Manda Putin su Giove”, raccolti oltre 2 milioni di dollari

Dopo la sfida lanciata da Elon Musk, arriva un’altra proposta goliardica per arginare la guerra tra Russia e Ucraina.

È stata aperta la campagna “Manda Putin su Giove”, una raccolta fondi per “costruire un razzo e spedire il sanguinario dittatore lontano lontano”. Ovviamente, dietro lo scopo bizzarro c’è una motivazione concreta: raccogliere denaro per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina.

“100 milioni di buoni cittadini della Terra possono inviare l’unico Male su Giove. Perché Giove? È un gigante gassoso e il pianeta più grande del sistema solare”.

L’ironica raccolta fondi, lanciata dal Ministero ucraino della Trasformazione Digitale e sostenuta dal vice ministro Mykhailo Fedorov, ha già raggiunto oltre 2 milioni di dollari, ma lo scopo è quello i arrivare a 100 milioni.