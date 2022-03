18app, torna il Bonus Cultura per i 18enni: come richiederlo

Torna anche quest’anno 18app, il Bonus Cultura destinato a chi ha compiuto 18 anni nel 2021. Un buono da 500 euro da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei e tanto altro.

Come richiedere il bonus



Per accedere al servizio bisognerà registrarsi sull’applicazione web 18app, attraverso credenziali Spid o Cie.

Si avrà tempo fino al 31 agosto 2022 per iscriversi e fino al 28 febbraio 2023 per spendere il plafond.

Sul sito 18app si può consultare l’elenco degli esercenti fisici e online (tra cui anche Amazon) che aderiscono all’iniziativa.

Come spendere il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva (come DVD e Blu-ray), titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera e abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale.