A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (18 marzo)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite di questa settimana i brani dei Melancholia e Margherita Vicario e i progetti di Fabri Fibra, Mr Rain e Generic Animal.

I singoli

Margherita Vicario pubblica “Astronauti”, il nuovo brano prodotto da Dade. Il singolo ci travolge con la sua sonorità impetuosa e vivace: l’intro è tutta del pianoforte e della voce della cantautrice che ci accarezza, ma a poco a poco il sound – con fiati e bassi ritmati – prende corpo e fa da trampolino alla vocalità potente e cristallina della cantautrice, accompagnandoci dritti verso il ritornello catchy. Il testo ci invita, proprio come gli astronauti, a guardare le cose da una prospettiva diversa, per poter scoprire ogni volta un dettaglio nuovo che in un primo momento può esserci sfuggito. “È una canzone dedicata alle persone che mi ascoltano, che ho incontrato durante i concerti, che ho visto da sopra il palco– racconta la Vicario– Quella del palco è una prospettiva unica: la musica crea un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che mi spinge a scrivere da sempre”.

Esce stanotte per RADAR label & Mgmt il nuovo singolo dei Melancholia “Hypnos”. La band di Foligno torna dopo il singolo “Medicine”, brano dalle tinte forti con sonorità synth-rock, elettroniche e rap che ha rappresentato l’inizio di un nuovo capitolo per i “Melancholia”. “Hypnos” rappresenta un ulteriore nuovo inizio, una nuova storia e un cambiamento. “Hypnos” è energia pura, una perfetta fusione tra rock, elettronica e il rap. Le forti sonorità e la potente voce di Benedetta, frontgirl del gruppo, fanno di Hypnos un brano magnetico con cui Filippo, Fabio e Benedetta vogliono fare rumore.

Nanè, giovane promessa del pop italiano, pubblica “Specchi Sporchi” (distribuito da ADA Music italy). La traccia, prodotta da Big Fish, parla di una relazione viscerale e di cui l’artista ha tanto bisogno, seppur dall’altra parte non ci sia una totale comprensione e ci si renda vittima di stupide abitudini. La canzone spiega gli innumerevoli tentativi che si fanno in amore pur sapendo di andare incontro alle solite dinamiche. “Specchi Sporchi” rappresenta per la cantante torinese l’entrata ufficiale nel mercato discografico italiano.

Memento torna con il suo manifesto d’amore e inclusione: “Stick”(Asian Fake/Sony Music Italy). “Stick” è slang per pistola o fucile, cosa ci fa questa parola come titolo di una canzone contro la violenza? È lì per essere rovesciata, per dire che una stick non serve per sentirsi grandi, basta l’amore. “Il pezzo nasce nel momento più passionale e carnale di una relazione, è un inno all’amore, una condanna ad ogni tipo di guerra e odio– racconta Memento – ‘Non mi serve una stick per sentirmi grande, mi basti tu’: la canzone racconta la bellezza dell’incontro, la forza della condivisione e della solidarietà. Il brano è un incontro tra una mia produzione, le tastiere di Luca Morando e la magia degli Oribu”.

“Un’altra volta” è il nuovo singolo di Olly, su tutte le principali piattaforme digitali per Aleph Records / Epic / Sony Music Italy. Il brano rappresenta una richiesta d’amore dolce ma diretta, una ballad nostalgica da cantare sul dancefloor: nel singolo il contrasto tra elementi tipici delle sonorità anni novanta, come i bassi profondi del ritornello e la cassa dritta del beat e il timbro malinconico della voce di Olly che con timidezza si propone alla persona amata. La produzione è curata da JVLI.

Da stanotte è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Bais “Trovami una cura”(SUGAR MUSIC). Un brano intimo e sincero, un dialogo interiore in cui l’artista si rende conto di aver raggiunto un equilibrio nella propria vita, ma per poter stare ancora meglio e poter raggiungere a pieno la felicità, lancia una richiesta di aiuto, non disperata. Con il nuovo “Trovami una cura” arriva dopo l’uscita di “Che fine mi fai”, presentato a dicembre 2021 a Sanremo Giovani.

“houston.” (distribuzione ADA Music Italy) è il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista torinese ITTO, che arriva dopo la pubblicazione di “Igloo”, brano che ha conquistato importanti playlist editoriali su Spotify. “houston.”, scritto da Itto con Emanuele Cotto e Pietro Celona, e prodotto da Etta Matters e Pietro Celona, è una ballata che culmina in un inno da stadio pop punk, con il ritornello in inglese che ha segnato per l’artista il ritorno a sound più elettronici, dopo aver sperimentato sonorità più classiche e acustiche. “houston.” segna quindi una rivoluzione per Itto e anticipa quella che sarà la sua produzione artistica nel futuro.

“Sei una bambina” (distribuzione ADA Music Italy), il nuovo singolo del cantautore e rapper Nocta. Il brano è stato scritto e composto dallo stesso artista con il cantautore di origini italo – francesi blame ed è un teen pop, ispirato dalle sonorità punk rock americane degli Anni 90. “Sei una bambina” è un brano che si differenzia, per sonorità e tematiche, dalle due precedenti uscite di Nocta, dimostrando ancora una volta la varietà della sua composizione e della sua scrittura, preannunciando il suo come un progetto versatile e completo, che entro fine anno darà vita al primo disco dell’artista, ricco di diverse sfumature musicali.

“Animale sleale” è il nuovo singolo del cantautore abruzzese Cocciglia. Il brano affronta temi strettamente legati all’attualità, relazioni, tematiche sociali e diritti civili, con testi-slogan legati da un filo comune: l’uomo, le sue fragilità e la sua prepotenza.

“Quello che non vuoi” è il singolo del giovane songwriter bresciano Donson che unisce una scrittura intimista a un’attitudine rap. Il brano riflette sull’incapacità di capire cosa si desidera mentre spesso è ben chiaro quello che non si vuole. “È un pezzo scritto nell’inverno appena concluso- racconta l’artista- dopo un periodo piuttosto stressante. Sono state fatte diverse versioni: inizialmente molto più cupo, ho scelto di adagiarlo su un sound più leggero e sono convinto di aver trovato il giusto compromesso. Il brano è stato scritto e interpretato da me all’interno del mio nuovo studio”.

YTAM lancia il nuovo singolo “Vampiro”, in uscita per Columbia Records/Nigiri. La passione di YTAM per il cinema e la cultura pop risuona anche in questo brano che si apre con una scena “sanguinaria” alla Tarantino, e prosegue con un altro riferimento alla figura di Michael Jackson (e Thriller), figura chiave presente anche nel singolo precedente, “GBYE”. YTAM nel nuovo brano si trasforma in un vampiro e, scoperto nel pieno della notte dalla persona amata, cerca di intrattenerla per non farla spaventare, scivolando sul suo balcone con un Moonwalk. In “Vampiro” prendono vita dei personaggi che hanno caratterizzato l’immaginario comune di svariate generazioni, entrando in gioco come personaggi “buoni” o “cattivi” che aiutano o intralciano YTAM nelle storie da raccontare.

Il singolo è inoltre impreziosito dalla produzione di okgiorgio (Giorgio Pesenti, già parte del progetto Iside) e di Marco Ravelli.

“Fermo qui” è il singolo di debutto di Boison, nome dietro il quale si cela il cantautore romano Ivan Boison, fuori per The Prisoner Records in distribuzione The Orchard. Il cantautore si presenta con un brano cupo e intimo, si racconta da subito e ci presenta, sotto forma di un rock che sintetizza suoni elettronici e acustici, una fotografia emotiva figlia del nostro tempo: la sensazione di stallo in un’epoca veloce e allo stesso tempo anestetica, che ti lascia la sensazione di vivere in un lunghissimo istante sempre uguale a sé stesso.

“Non So (se vorrò rivederti ancora)” è il nuovo singolo di DAH, distribuito da Ada Music Italy. “Dopo Cibo Asiatico, DAH è pronto a tornare con un brano che rappresenta la difficoltà nel mostrarsi e farsi conoscere per quel che si è. Con questo pezzo l’artista continua la collaborazione con il produttore Faffa, spogliandosi di tutte le paranoie ed incertezze, mostrando sia i suoi lati più fragili sia quelli folli, che spesso evitiamo di mostrare per paura del giudizio degli altri. “Non so (se vorrò rivederti ancora)” è un brano dal beat incalzante che porta a pensare “ma se la vita è una, che senso ha sprecare quella che ho?”.

Esce per Sbaglio Dischi (distr. The Orchard) il nuovo singolo di Adelasia dal titolo “Nella notte”. Torna la cantautrice di Lucca adottata dalla scena romana che, dopo l’esordio “2021” pubblicato nel 2020, e il singolo “Giornata Storta” uscito prima dell’estate, ci regala un brano fuori dalla sua comfort zone: una fuga onirica, a tratti oscura, dove convivono rabbia ed ironia, e dove tuttavia ritroviamo anche l’inconfondibile mood malinconico e un indie-pop delicato e impreziosito da sfumature elettroniche. Adelasia ci porta in una notte psichedelica fissando un sogno in un brano, per viverlo all’infinito.

“Manette” è il nuovo singolo di Federico Secondomè, il brano è stato scritto il giorno che ha fatto le valigie per spostarsi di casa da quella che era a tutti gli effetti una convivenza, ed una relazione, tossica. Il primo posto in cui è andato è stata la casa-studio del suo amico Keith Rich, con il quale collabora da tempo e ha condiviso la produzione artistica del brano.

A due anni di distanza dal debut album “Please, Wait”, torna Meli che, per Futura Dischi, pubblica il singolo “$EXY DELIR*O” con Sethu e Snepper. Un brano di rottura, selvaggio e dalla doppia personalità: da una parte lascia urlare echi tribali, che trascinano l’ascoltatore in un loop senza freni, dall’altra si calma dopo la prima metà con una componente chill e vaporosa.

Charles Muda pubblica “Non era vero”, il suo secondo brano del 2022, in uscita per Romance con distribuzione Orchard. È un pezzo uptempo dalle atmosfere trasognate su cui Muda fa scorrere i suoi pensieri sul suo presente, il suo futuro e il suo passato. Al centro di tutto c’è storia minata da bugie, droghe sui cui l’autore e producer del quartiere Monteverde riflette a notte inoltrata. Si riflette anche su altri punti fondamentali della vita: convinzioni personali, lavoro, rapporti famigliari, alternando momenti di sicurezza a momenti di pura fragilità, proprio come succede per molti quando ci immergiamo con la mente nei nostri problemi. Muda racconta tutto questo flusso di pensieri con il suo flow inconfondibile, a cavallo tra rap e cantato, su un beat minimale, carico di ritmo che lo porta fuori dai binari delle proposte urban attuali.

Gli album

“Caos” è il decimo disco di studio di Fabri Fibra che arriva stanotte a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”. “Ho impiegato tre anni per scriverlo- scrive il rapper- per selezionare le giuste strumentali. In questi giorni prima dell’uscita ho avuto modo di fare delle interviste che presto usciranno e potrete farvi una idea di quanto lavoro ci sia dietro al disco. Una delle prime domande che mi hanno fatto è stata ‘come pensi che si collocherà il tuo nuovo album nella scena attuale?’, la mia risposta è stata ‘sinceramente, non lo so’. In realtà nemmeno me ne preoccupo perché so che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire. Quando il disco piace a me, so che piacerà anche a chi mi segue. Molti mi hanno fatto notare che non esce un mio disco da cinque anni. Io ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi”.

“Benevolent” è il nuovo disco di Generic Animal, in uscita per La Tempesta Dischi in vinile e digitale. Arriva due anni dopo “Presto”; segue di quattro il suo primo album, omonimo. Il titolo dell’album rappresenta la buona disposizione d’animo. Un atteggiamento positivo verso l’invidia e l’arroganza; gli inciampi e le sfighe del destino, più in generale. Ma un po’ di benevolenza è riservata anche ai nostri peggiori difetti, un’amichevole pacca sulla spalla alla malvagità del nostro io. Tutto il progetto nasce dalla necessità di protezione, dai demoni della vita e ovviamente dai nostri. “Benevolent” naviga tra 10 tracce in cui ondeggia tra i pieni e i vuoti della vita umana. Affronta le ansie, si tuffa tra amore e paure, fronteggia le rosicate. Trova la sua dimensione in una terra di mezzo tra età adulta e infanzia, sogni e incubi. Ci mostra un teatrino fatto di mostri buoni, maschere, deserto e paludi. È rock e post-rock, si muove nell’underground e conquista leggerezza nel pop. Ha una forma chitarrosa ma non riffosa. Canzoni che suonano – semplicemente – alla Generic.

Mr Rain pubblica il suo terzo album “Fragile” scritto e prodotto dallo stesso cantautore. Un lavoro in cui si mette a nudo e mostra tutto sé stesso. “Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi– racconta Mr Rain– Fragile è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia. Come se dipingessi diverse sfaccettature delle mie fragilità. Musicalmente questo viaggio simbolico mi è servito per uscire dalla mia comfort zone. Un’apertura verso incognite che non vedo l’ora di conoscere. Quando compongo sono Fragile, mi metto a nudo, è un dono che faccio a me stesso e a chi si riconosce nella mia musica. Per questo ho scelto questo aggettivo. Fragile. Perché sono io”. Dieci le tracce che compongono l’album e una collaborazione con Annalisa in “Neve su Marte” dopo il successo di “Un domani” che li aveva già visti insieme.

DPCM è l’album d’esordio di Visconti, in uscita per Dischi Sotterranei. Anticipato dai singoli Ammorbidente e Le idi di marzo, DPCM è il frutto poliedrico del lockdown di Valerio Visconti, che a vent’anni, come molti altri, si è ritrovato da un momento all’altro chiuso in casa per mesi. E ne è uscito con – e forse anche grazie a – un disco che lo candida tra gli artisti più promettenti in circolazione. Un album nato quasi per gioco, partendo dalle registrazioni che Visconti effettua in autonomia a casa sua, in Piemonte, e che poi maturano nei giorni in studio con Giulio Ragno Favero (Teatro degli Orrori), a cui viene affidata la produzione. Il risultato è un disco urgente e sanguinolento che, scalciando nell’incertezza, cerca di raccontare le sensazioni di chi è troppo giovane per essere adulto e troppo grande per essere adolescente. Sette tracce interamente scritte, composte e suonate da Visconti che, versatile e intraprendente, ha imparato a suonare tutti gli strumenti che gli servivano per portare a termine le registrazioni, sbattendo in faccia all’ascoltatore come l’inesattezza possa in alcuni casi diventare un valore aggiunto, una priorità e un sintomo di ciò che ci circonda.