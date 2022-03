Oggi è World Sleep Day, la Giornata mondiale del sonno

Oltre ad essere indispensabile per la salute dell’essere umano, dormire bene scarica lo stress e aiuta a guardare il mondo con una prospettiva diversa. Per questo, ogni ultimo venerdì prima dell’equinozio di primavera, si festeggia la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), evento annuale nato nel 2008 con lo scopo di esaltare i benefici di una buona e salutare dormita.

Giornata mondiale del sonno

Organizzata dal World Sleep Day Committee del World Association of Sleep Medicine – WASM, la Giornata Mondiale del Sonno è anche un modo per richiamare l’attenzione della società sul peso dei disturbi del sonno e sulla loro gestione e prevenzione. In sintesi, dormire fa bene e deve essere fatto bene.

Lo slogan per il 2022 è Quality Sleep, Sound Mind, Happy World. Il sonno è un pilastro fondamentale della salute e la sua qualità non solo influisce sull’energia fisica al mattino, ma anche sulla salute mentale ed emotiva.



Come dormire bene

Ecco tre elementi fondamentali per un buon sonno ristoratore.