Kids’ Choise Awards 2022, ecco le nomination

Sono state annunciate le nomination dei Kids’ Choice Awards 2022, la 35esima edizione dell’evento targato Nickelodeon che premia il meglio della tv, del cinema, della musica e dei social votato dai ragazzi.

La cerimonia sarà trasmessa in anteprima su Sky On Demand da mercoledì 13 aprile alle 20 e in onda venerdì 15 aprile alle 20 su Nickelodeon (Sky 605).

Le votazioni sono aperte sul sito ufficiale.



Ecco tutte le nomination

Categorie italiane

SOCIAL STAR ITALIANA ITALIANA

Alessia Lanza

Ambra Cotti

Captain Blazer

Giulia Sara Salemi

Michelle Cavallaro

CANTANTE ITALIANO PREFERITO

Aka7even

Alfa

Deddy

Elodie

Sangiovanni

STAR COMICA ITALIANA PREFERITA

Khaby Lame

Kilo Ebra

LolloBarollo

Mattia Stanga

Rametta

Categorie internazionali

TELEVISIONE

Programma TV preferito (Ragazzi) :

Hai Paura del Buio?

A Casa di Raven

High School Musical: The Musical: La serie

Danger Force

The Girl Lay Lay

Il Club delle Babysitter

Programma TV preferito (Famiglie):

iCarly

Cobra Kai

Young Sheldon

Marvel Studios’ WandaVision

Marvel Studios’ Loki

The Flash

Reality show preferito:

Lego Masters

America’s Got Talent

Il Cantante Mascherato

Wipeout

Kids Baking Championship

American Idol

Cartone animato preferito:

SpongeBob

Teen Titans Go!

Looney Tunes Cartoons

A casa dei Loud

Jurassic World: Nuove Avventure

I Puffi

Star TV femminile preferita (ragazzi):

Raven-Symoné

Olivia Rodrigo

Sofia Wylie

That Girl Lay Lay

Havan Flores

Malia Baker

Star TV maschile preferita (ragazzi) :

Cooper Barnes

Joshua Bassett

Luca Luhan

Raphael Alejandro

Young Dylan

Bryce Gheisar

Star TV femminile preferita (famiglie):

Miranda Cosgrove

Elizabeth Olsen

Hailee Steinfeld

Peyton List

Yard Shahidi

Mary Mouser

Star TV maschile preferita (famiglie) :

Tom Hiddleston

Jerry Trainor

Nathan Kress

Iain Armitage

Ralph Macchio

Jeremy Renner

FILM:

Film preferito:

Spider-Man: No Way Home

Clifford the Big Red Dog

Tom & Jerry: The Movie

Space Jam: A New Legacy

Cinderella

Disney’s Jungle Cruise

Attrice di film preferita:

Zendaya

Emma Stone

Scarlett Johansson

Camila Cabello

Angelina Jolie

Emily Blunt

Attore di film preferito:

Dwayne Johnson

Tom Holland

Ryan Reynolds

LeBron James

John Cena

Vin Diesel

Film d’animazione preferito:

Disney’s Encanto

Disney and Pixar’s Luca

Sing 2

Boss Baby 2: Affari di Famiglia

SpongeBob: Amici in Fuga

Paw Patrol: Il Film

MUSICA:

Artista Femminile preferita:

Taylor Swift

Ariana Grande

Lady Gaga

Adele

Billie Eilish

Cardi B

Artista Maschile preferito:

Bruno Mars

Justin Bieber

Ed Sheeran

The Weekend

Drake

Shawn Mendes

Band preferita:

Maroon 5

Jonas Brothers

Black Eyed Peas

Florida Georgia Line

Migos

BTS

Collaborazione Musicale preferita:

Stay (The Kid LAROI & Justin Bieber)

Beautiful Mistakes (Maroon 5 featuring Thee Stallion)

Rumors (Lizzo featuring Cardi B)

Leave Before You Love Me (Mashmello & Jonas Brothers)

Best Friends (Saweetie featuring Doja Cat)

Save Your Tears (The Weekend & Ariana Grande)

Canzone preferita:

Bad Habits – Ed Sheeran

All Too Well (Taylor’s Version) – Taylor Swift

Easy On Me – Adele

Take My Breath – The Weekend

Up – Cardi B

Happier Than Ever – Billie Eilish

Artista rivelazione preferito:

Olivia Rodrigo

Walker Hayes

Saweetie

Chlöe

Glass Animals

Jack Harlow

Artista mondiale preferito

Adele (UK)

Camilo (Latin America)

Tones and I (Australia)

Tems (Africa)

BTS (Asia)

Rosalía (Europe)

Olivia Rodrigo (North America)

Album preferito

Fearless (Taylor’s Version) – Taylor Swift

Justice – Justin Bieber

30 – Adele

Red (Taylor’s Version) – Taylor Swift

Happier Than Ever – Billie Eilish

Certified Lover Boy – Drake

ALTRE CATEGORIE



Star dei Social musicale preferita:

JoJo Siwa

Addison Rae

That Girl Lay Lay

Dixie D’Amelio

Oliver Tree

Johnny Orlando

Creator dei social femminile preferita:

Addison Rae

Miranda Sings

Charli D’Amelio

Lexi Rivera

Kids Diana Show

Emma Chamberlain

Creator dei social maschile preferita:

Ryan’s World

MrBeast

Ninja

Spencer X

Austin Creed

Unspeakable

Star dello sport femminile preferita:

Serena Williams

Simone Biles

Naomi Osaka

Candace Parker

Sasha Banks

Chloe Kim

Star dello sport Maschile preferito:

LeBron James

Tom Brady

Stephen Curry

Patrick Mahomes II

Shaun White

Cristiano Ronaldo

Videogame preferito:

Brookhaven

Minecraft

Just Dance 2022

Mario Party Superstars