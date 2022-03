Giulia Stabile e Sebastian ballano la DC Claudiooo Dance Challenge su TikTok

Tra i tanti che si sono messi in gioco nella DC Claudiooo Dance Challenge, la sfida di ballo di TikTok, non poteva mancare Giulia Stabile.

Insieme al collega Sebastian Melo Taveira, la ballerina si è scatenata sulle note del tormentone dei Black Eyed Peas “My humps”, nella rivisitazione del tikoker Claudiooo.

Il video, pubblicato sul profilo TikTok di Giulia, è stato visto da quasi 4 milioni di persone.

Tra una challenge e l’altra, Giulia si prepara per il suo grande debutto al serale di Amici 21, che la vedrà nel corpo di ballo dei professionisti.

La prima puntata del serale andrà in onda questa sera, 19 marzo, in prima serata su Canale 5.

