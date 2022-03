Oggi è la Giornata mondiale della felicità

La ricerca della felicità è un obiettivo umano fondamentale.

Con questa motivazione il 28 giugno 2012 è stata indetta dall’Assemblea generale dell’ONU la Giornata Mondiale della Felicità (International Day of Happiness) da festeggiare in concomitanza dell’inizio della primavera astronomica. Per questo la data scelta a livello globale è il 20 marzo.

Cosa fare per essere felici?

In un momento difficile come questo in cui stiamo vivendo, trovare la felicità con la F maiuscola sembra davvero difficile. Eppure, come suggerito dalla pagina ufficiale della giornata, ci sono due semplici cose da fare per buttare via la malinconia. Gesti che vanno bene oggi, come per ogni altro singolo giorno.

Fai qualcosa per la tua felicità: trova il tempo per fare qualcosa che ti piace davvero, vai a passeggio, impara qualcosa di nuovo o scrivi tre cose per cui sei grato.

Fai qualcosa per qualcun altro: fai una donazione a un ente di beneficenza, invia un messaggio o chiama qualcuno per dirgli cosa apprezzi di lui, fai volontariato nella tua comunità locale.

E soprattutto ricorda: ridere è la miglior medicina per l’anima.