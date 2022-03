Isle of MTV Malta 2022: Marshmello headliner del Festival estivo più grande d’Europa

Sarà Marshmello il protagonista dell’edizione 2022 Isle of MTV Malta. Il più grande festival estivo gratuito d’Europa, giunto alla 14esima edizione, torna nell’iconica piazza Il-Fosos martedì 19 luglio, dopo una lunga pausa di due anni causata dalla pandemia.

Nella tracklist le più grandi hit di Marshmello, come “Silence”, “Wolves”, “Friends”, “Happier” e “Alone” certificate multiplatino in diversi paesi e presenti nella Top 30 della Billboard Hot 100. Marshmello è stato premiato come Best Electronic agli MTV Europe Music Awards 2018 , primo traguardo importante della sua carriera, mentre il suo quarto album in studio, Shockwave, gli è valso la nomination ai Grammy come miglior album dance/elettronico del 2021.

Isle of MTV 2022

Nelle ultime 13 edizioni, il festival ha portato in piazza migliaia di amanti della musica per assistere a spettacoli mozzafiato dei più grandi performer del mondo, tra cui Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Martin Garrix.

Il festival sarà trasmesso su MTV a livello internazionale in 180 paesi tra TV, digitale e social, e presenterà il festival e Malta a milioni di fan della musica in tutto il mondo.

Il festival sarà seguito dalla Isle of MTV Malta Music Week, una serie di serate e feste nei club più alla moda dell’isola, dal 19 al 24 luglio.