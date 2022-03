Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia sogna una villa da 50 milioni di dollari

A vent’anni dalla loro prima relazione, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme facendo ‘impazzire’ i loro fan. Nel 2021 hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, da allora sono inseparabili. Dove c’è lui c’è anche lei (e viceversa). I due sono apparsi per la prima volta insieme in un evento pubblico in occasione della premiere di The Last Duel di Ridley Scott con Affleck alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Inutile dire che JLo e Ben hanno ‘infiammato’ il red carpet. Poi, quest’anno, alla premiere di Marry Me, che ha visto protagonista la pop star latina.

Come si legge su TMZ i ‘Bennifer’ avrebbero messo gli occhi su una villa da 50 milioni di dollari a Bel Air di proprietà del miliardario Todd Lemkin. La dimora da sogno si estenderebbe per 2000 metri quadrati, comprensiva di una piscina, una palestra, diverse cucine, ben 17 bagni e meravigliose viste di Los Angeles. Il desiderio della coppia è quello di acquistare una casa gigantesca per accogliere tutta la famiglia.

