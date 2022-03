Fedez torna sui social dopo l’annuncio sui problemi di salute: “Oggi è una giornata importante”

A quasi una settimana dall’annuncio sui suoi problemi di salute, Fedez ha rotto il silenzio ed è tornato a scrivere. Con una storia, il rapper ha fatto sapere ai follower che oggi per lui è una giornata molto importante. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”, ha scritto. Il pensiero va anche ai figli: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersi conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Nelle storie pubblicate qualche giorno fa, Fedez ha spiegato di avere dei problemi di salute senza specificare di che tipo. Probabilmente si tratta dell’aggravamento della ‘demielinizzazione‘, patologia di cui lui stesso ha detto di essere affetto qualche anno fa durnate un’intervista e la cui degenerazione, può portare alla sclerosi multipla.

Oltre a quelli di Fedez, in questi giorni sono stati silenziosi anche i social di Chiara Ferragni. Oggi però, l’influencer e imprenditrice digitale ha rimarcato la sua vicinanza al marito condividendo la sua storia.