Nicola Coughlan di Bridgerton e Aimee Lou Wood di Sex Education insieme in un film

Nicola Coughlan e Aimee Lou Wood insieme sullo schermo. Le due star di Netflix – la prima nota per il suo ruolo di Penelope Featherington in Bridgerton e la seconda per Aimee in Sex Education – reciteranno insieme in una commedia. Stando a quanto si legge su Variety le attrici faranno parte del cast di Seize Them!, una commedia al femminile ambientata in Gran Bretagna. Qui la regina Regina Dagan (Aimee Lou Wood) vedrà il suo regno andare ‘in fumo’ da una rivoluzione guidata da Humble Joan (Nicola Coughlan). La regina dovrà così scappare dalla sua stessa terra, ma dovrà stare attenta a chi incontrerà durante la sua fuga: c’è una grande taglia sulla sua testa. Ma non per questo si toglierà dalla mente di riconquistare il suo trono. Non mancheranno colpi di scena e azione. Le riprese del film dureranno circa sei settimane e si svolgeranno tra il Kent e il Galles. Ancora non sappiamo se debutterà sul grande schermo o su qualche piattaforma. Intanto, il 25 marzo Nicola Coughlan torna su Netflix nella seconda stagione di Bridgerton.