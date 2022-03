La ragazza della palude, rilasciato il trailer con Daisy Edgar Jones – VIDEO

Le pagine del romanzo di debutto di Delia Owens, che ha venduto più di 8,5 milioni di copie in tutto il mondo, prendono vita sul grande schermo. Quest’estate arriva al cinema La Ragazza della Palude diretto da Olivia Newman. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il film vede nel cast Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. e David Strathairn.

LA STORIA

Dal romanzo best-seller di Delia Owens nasce un avvincente mistero. La Ragazza della Palude (Where the Crawdads Sing) racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all’età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude.

IL TRAILER

IL POSTER