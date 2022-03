Kylie Jenner e Travis Scott hanno cambiato nome al figlio Wolf

Kylie Jenner e Travis Scott hanno cambiato il nome al loro secondo figlio, nato lo scorso 2 febbraio. I genitori avevano scelto Wolf “ma abbiamo capito che non è il nome giusto per lui“, ha spiegato la sorella delle Kardashian-Jenner sui social. Ancora non è stato annunciato come si (ri)chiamerà il bambino.

Kyle e Travis, insieme dal 2017 e già genitori di Stormi nata nel 2018, hanno pubblicato su YouTube un emozionante video dal titolo To Our Son in cui – attraverso foto e video – hanno ripercorso la seconda gravidanza della Jenner.