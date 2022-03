And Just Like That, confermata la seconda stagione

And Just Like That è stata rinnovata per una seconda stagione. Incontenibile la gioia di tutti i fan, che non speravano più nell’arrivo dei nuovi episodi dopo la vicenda che ha travolto Chris Noth, l’interprete di Mr. Big.

Le vite di Carry (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), ormai cinquantenni, continueranno nel nuovo capitolo della serie sequel del cult Sex and The City, che debutterà su HBO Max e in Italia su Sky. Ad annunciarlo è stato il produttore Michael Patrick King, che ai microfoni di Variety ha dichiarato:

“Sono felice di raccontare altre storie su questi personaggi molto vivaci interpretati da questi grandissime attrici. Il fatto è che ne siamo tutti entusiasti“.

A confermare le parole di King è stata Sarah Aubrey, capo dei contenuti di HBO Max e produttrice della serie:

“Siamo orgogliosi del lavoro che Michael Patrick King e i nostri meravigliosi scrittori, produttori, cast e troupe hanno fatto per portare queste storie sullo schermo. Non vediamo l’ora che i fan vedano cosa c’è in serbo per la seconda stagione“.

DOVE CI HA LASCIATI LA PRIMA STAGIONE

Ancora non sappiamo nulla sul cast e sulla trama della nuova stagione. Forse potrebbe far ritorno Samantha Jones (Kim Cattrall), grande assenza nella prima stagione. La sua presenza, però, si è manifestata timidamente con l’invio di una corona di fiori per il funerale di Mr. Big – stroncato da un infarto nel primo episodio – e con lo scambio di alcuni messaggi tra lei e Carrie.

Inoltre, i nuovi episodi approfondiranno il rapporto tra Miranda e Che. La prima, infatti, dopo aver interrotto il matrimonio con Steve e aver fatto coming out con la sua famiglia e le amiche di sempre, è partita per Los Angeles per raggiungere la sua fidanzata.

Il resto lo scopriremo nei prossimi mesi!