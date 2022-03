Tommaso Stanzani debutta nella musica: in arrivo il primo singolo

Dopo il successo ottenuto con la sua partecipazione ad Amici 20, Tommaso Stanzani ha annunciato l’inizio di un nuovo progetto. Il ballerino debutterà nella musica con il suo primo singolo.

Il brano, da lui stesso scritto e cantato, arriverà su tutte le piattaforme i primi di aprile. Ad accompagnarlo anche un videoclip, che lo vedrà ballare sulla sua musica.

Il titolo della canzone è ancora segreto, ma il ballerino ha dato qualche dettaglio attraverso le sue storie Instagram.

Si tratta di una ballad, “è una canzone d’amore che parla della mia storia d’amore, quindi ovviamente è dedicata”, ha spiegato Tommaso rispondendo alle domande dei fan. Dunque il brano sarebbe dedicato a Tommaso Zorzi, suo compagno da quasi un anno.

Il suo debutto nella musica non è stata un’improvvisazione, ma un obiettivo che ha richiesto del tempo e della preparazione.

“In America è normale fare tante cose diverse, ballare, cantare, etc. Invece in Italia tendiamo un po’ ad etichettare. E avevo paura che la gente pensasse ‘Questo ha iniziato a ballare ieri e oggi vuole fare un’altra cosa’. In realtà non è che mi sono svegliato una mattina e ho detto faccio questa cosa. Ci ho lavorato tanto, ho studiato canto e altre cose. C’è tutto un lavoro dietro, non è una cosa che è nata così”.

La cosa che spaventa di più Tommaso riguardo il suo nuovo progetto è di non essere capito.

“Agli insulti ci sono abituato. La mia paura era più che altro che le persone che mi seguono e che mi supportano sempre non fossero d’accordo con il fatto di spaziare con altro”.