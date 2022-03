Arriva Lightyear – La vera storia di Buzz, il film nelle sale italiane dal 15 giugno

Arriverà nelle sale italiane il 15 giugno ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’. Il film, targato Disney Pixar, racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. Il lungometraggio è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha co-diretto ‘Alla Ricerca di Dory’ del 2016, ed è prodotto da Galyn Susman (il corto ‘Toy Story: Tutto un altro mondo’).

Il premiato compositore Michael Giacchino, che ha firmato le musiche di ‘The Batman’ e ‘Spider-Man: No Way Home’, comporrà la colonna sonora di ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’. Giacchino ha un rapporto di lunga data con Pixar: ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un Grammy per la colonna sonora originale di ‘Up’. Inoltre, la sua filmografia Pixar include, tra gli altri, ‘Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi’, ‘Ratatouille’, ‘Cars 2’, ‘Inside Out’, ‘Coco’ e ‘Gli Incredibili 2’.

‘Lightyear – La vera storia di Buzz’, il cast

Se nella versione originale è Chris Evans a prestare la voce a Buzz Lightyear, in quella italiana è l’attore Alberto Malanchino. Insieme a Evans figurano Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi, voci di un gruppo di ambiziose reclute. Peter Sohn, invece, presta la propria voce al robot di compagnia di Buzz, Sox. Inoltre, il cast di voci include Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

‘Lightyear – La vera storia di Buzz’, il trailer

Lightyear, il poster