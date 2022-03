Salve,

scusate il disturbo, il 5 marzo ho avuto delle perdite rosa/rosso chiaro /marroni per circa 7 giorni, dopodiché pensando che fosse come un avvertenza per le mie mestruazioni mi sono tranquillizzata ma purtroppo le mestruazioni, per ora, non si sono presentate e non ho alcun sintomo premestruale, è possibile che sia stato una sorta di ciclo? Se così fosse tra 10 giorni circa sono previste mestruazioni ma non sento alcun sintomo preciclo, come mai? Oramai non ho rapporti (non ne ho mai avuti di completi quindi con penetrazione e eiaculazione) come petting da mesi e mesi e ho sempre avuto il ciclo regolare e abbondate quindi credo che una gravidanza sia da escludere giusto? Può trattarsi di quest’ultima o qualcosa di grave ? Magari può esser dato dal fatto che io sia positiva al covid ?

Cara Anonima,

crediamo, rispetto a quanto da te riferito, che non vi sia un rischio gravidanza. Se proprio vuoi toglierti ogni dubbio potresti effettuare un test di gravidanza. Rispetto al ciclo così diverso dal solito, può capitare che si presentino delle differenze tra un ciclo e l’altro. Tieni presente che i cicli non sono tutti uguali. Il ciclo mestruale è fortemente influenzato da vari fattori quali, ad esempio, lo stress, l’alimentazione, il periodo stagionale, lo stato emotivo e pertanto, tali fattori

possono influire sia sulla durata che sull’intensità del flusso, portando a delle variazioni nella normale durata delle mestruazioni.

Stiamo verificando, attraverso le numerose mail che ci arrivano, che l’emergenza sanitaria che ci ha colpito, sta mettendo a dura prova tutti facendo emergere ansie, paure, cambiamenti significativi nelle nostre abitudini di vita. Anche rispetto a Covid e ciclo molte ragazze e donne ci segnalano dei cambiamenti. Non è assolutamente una correlazione scientificamente dimostrata, ma potrebbe essere una concausa. Attendi con serenità l’arrivo del prossimo ciclo. Comunque se tale diversità, si dovesse presentare per più cicli, sarebbe bene effettuare una visita ginecologica, solo così, si potranno avere risposte certe ed accurate.

