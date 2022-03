Amici 21, Daniele Silvestri risponde all”ironia’ di LDA e Calma

Cresce l’attesa per il secondo serale di Amici 21, in onda questa sera su Canale 5 in prime time. In attesa di vedere quali sorprese riserverà la seconda puntata, che avrà come ospite Irama, Daniele Silvestri ha risposto a LDA e Calma.

Perché? I due alunni nel daytime andato in onda ieri, non hanno ‘gradito’ molto il pezzo assegnato loro da Rudy Zerbi ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri. Il brano è stato molto criticato dai ragazzi ed è stato oggetto di gag e lamentele da parte dei cantanti, che in realtà non conoscevano neanche il vero significato della canzone.

Così, sono stati ripresi da Zerbi che ha spiegato loro le parole della canzone

Vista la discussione, andata in onda, non poteva non rispondere il diretto interessato, Daniele Silvestri, che ha scelto però, la via dell’ironia.