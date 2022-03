Buongiorno esperti, ho un ritardo di quasi 6 giorni eppure non ho avuto rapporti,l’ultimo rapporto che ho avuto è stato a dicembre, sono in ansia…





Anonima

Cara Anonima,

Il ritardo del ciclo non necessariamente deve essere collegato ad una probabile gravidanza. Ci sono molteplici fattori che incidono sull’andamento ormonale come fisiologiche oscillazioni , infezioni o infiammazioni, la presenza di cisti ovariche, disfunzioni tiroidee, variazioni improvvise sul peso, alterazioni del ciclo sonno-veglia o anche stati febbrili. É soprattutto lo stress ad incidere. Quando si attiva una risposta prolungata dello stress viene stimolato l’ipotalamo che è la struttura in cui risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Possono quindi verificarsi delle alterazioni.

Se le irregolarità del ciclo dovessero persistete nel tempo puoi confrontarti con il tuo ginecologo per approfondirne le cause. Da quello che ci descrivi non vi é alcun rischio per una gravidanza.

Un caro saluto!