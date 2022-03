Sophie Turner agli Oscar conferma ufficialmente la seconda gravidanza

Ha brillato come non mai all’after party degli Oscar 2022 organizzato da Vanity Fair. Sophie Turner con la serata ha confermato ufficialmente la sua seconda gravidanza. L’attrice si è presentata avvolta in un abito rosso di Louis Vuitton incantando tutti i presenti. Il pancione è ormai in bella vista e le prime immagini dell’attrice in dolce attesa erano arrivate solamente come scatti rubati.

Sul carpet, la 26enne ha sfilato accanto al marito Joe Jonas senza nascondere le rotondità. E anzi si è più volte accarezzata il pancione. Il secondogenito della Turner e di Jonas arriverà a due anni da Willa, la bimba nata a luglio 2020. Ecco alcuni scatti del party di Vanity Fair ↓