Minamata, il film con Johnny Depp sul podio dei Fan Favorite Award

Il film Minamata con Johnny Depp si è aggiudicato il terzo posto ai Fan Favorite Award, un nuovo premio speciale basato sui voti degli utenti di Twitter introdotto dall’Academy Award in occasione della 94esima edizione.

Per la prima volta, i fan hanno avuto la possibilità di votare online per il proprio film preferito, utilizzando l’hashtag #OscarsFanFavorite, o visitando la pagina web OscarsFanFavorite.com. Tra i film sul podio Minamata, diretto da Andrew Levitas e co-prodotto da Samuel Goldwyn, che è stato distribuito negli USA da ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, prima società italiana a distribuire il film in America.

L’Academy ha introdotto questo riconoscimento come un modo per onorare i film più mainstream e popolari e i successi al botteghino. Il terzo posto di Minamata conferma il grande apprezzamento del pubblico per la grande star di Hollywood Johnny Depp e la sua brillante interpretazione nella pellicola di Levitas.

LA STORIA

Basato su una storia vera e sul libro omonimo di Aileen Mioko Smith e Eugene Smith, Minamata è un film ambientato nel 1971, anno in cui Eugene Smith, celebre fotoreporter interpretato da Johnny Depp, riceve l’incarico di recarsi nella città giapponese di Minamata, un luogo devastato dall’avvelenamento da mercurio. Cercando di scoprire la verità e smascherare l’azienda chimica del paese responsabile del disastro, usa immagini potenti per testimoniare al mondo l’agonia degli abitanti.

