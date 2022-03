Salve esperti!

Sono una ragazza di 18 anni. Premetto che io e il mio ragazzo siamo sempre stati molto attenti ad avere rapporti sessuali protetti e non abbiamo mai avuto problemi di nessun tipo in quanto io sono molto ansiosa riguardo queste cose. Purtroppo però ieri sera presi dal momento c’è stata solo una penetrazione senza preservativo. Abbiamo subito smesso in quanto ci siamo resi conto dell’errore e abbiamo concluso il rapporto in modo protetto. Nonostante questo sono comunque molto in ansia, anche perché sono entro il mio periodo fertile. C’é rischio? É il caso di prendere la pillola? Grazie mille per l’aiuto

Anonima

Cara Anonima,

tecnicamente per avviare una gravidanza devono esserci due fattori, ovvero il periodo fertile della donna e l’eiaculazione interna con rilascio quindi di liquido seminale da parte dell’uomo. Da quello che ci descrivi sembrerebbe che questa penetrazione sia avvenuta all’inizio del rapporto e quindi in assenza di liquido seminale. Differentemente il liquido preseminale, per quanto non ci siano ancora delle tesi assolute in letteratura, sembrerebbe non contenere spermatozoi mobili capaci di fecondare ma mantiene una funzione meccanica di lubrificazione.

I rischi non dovrebbero essere elevati ma essendo una consulenza online ti consigliamo di confrontarti con il tuo ginecologo di base che con una visita più approfondita saprà quantificare meglio i rischi e valutare l’eventuale uso del contraccettivo di emergenza. La pillola del giorno dopo è un farmaco a tutti gli effetti e in quanto tale va assunto solo in casi necessari.

Un caro saluto!