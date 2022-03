Fedez in videochiamata con Leone: “Tornare a casa sarà tornare a vivere”

“Ci vorrà ancora un po’”. Aveva scritto così Fedez sui social, parlando della sua permanenza al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in seguito di un intervento chirurgico per un un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

La sua degenza è ancora in corso e potrebbe passare molto tempo prima del suo ritorno in casa.

In una delle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Fedez ci lascia entrare in uno scorcio della nuova quotidianità: il momento in cui ha una videochiamata con il suo primogenito Leone. Volto disteso, sorriso rilassato, tanti bacini e una didascalia molto eloquente: “Tornare a casa per me sarà come tornare a vivere”.



Nel frattempo, però, non manca l’affetto dei fan e della sua famiglia.

Mentre Chiara Ferragni è sempre al suo fianco, facendo avanti e indietro tra casa e ospedale, Fedez ha ricevuto un dono speciale dai piccoli ospiti ricoverati nel reparto di pediatria del San Raffaele. Un biglietto pieno di cuori e dediche, accompagnato da un pensiero: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi. Con affetto… disumano!”.