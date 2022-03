Al via ‘Una pezza di Lundini’, nella promo il duetto con Topo Gigio è da ‘Brividi’ – Video

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna questa sera alle 23.30 su Rai 2, la terza stagione di ‘Una pezza di Lundini’. Accanto ai conduttori Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, è riconfermata anche la band dei Vazzanikki. Lo show satirico di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini è diventato in poco tempo un vero e proprio cult: ha raggiunto picchi di oltre settecentomila spettatori sul lineare e su RaiPlay è da subito rientrato nella vetta dei dieci tra i titoli più seguiti.

“La terza edizione di ‘Una pezza di Lundini’ non so se sarà meglio della prima e della seconda. Ma una cosa è certa, è molto peggio della quinta”, ha dichiarato Valerio Lundini. Ogni puntata, come nel biennio precedente, sarà diversamente bella.

Lundini canta ‘Brividi’ con Topo Gigio

A giudicare dal video promo della nuova stagione, ne vedremo sicuramente delle belle. Nella clip, pubblicata sul suo profilo Instagram, Lundini duetta con Topo Gigio sulle note di ‘Brividi’. Ed è solo l’inizio!