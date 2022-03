Leo Gassmann a Le Iene: “Noi ragazzi vogliamo abbattere i muri” – VIDEO

“Noi ragazzi non chiediamo molto: vorremmo solo abbattere quei muri che ci impediscono di sentirci fratelli e sorelle su questo pianeta che ha bisogno di amore”. Ha emozionato tutti il monologo che Leo Gassmann ha recitato nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera su Italia Uno. Il cantautore si è fatto portavoce di una generazione che sa come vuole vivere ma che non può farlo per le decisioni di una classe dirigente che non è allineata con la realtà dei cittadini.

“Ci siamo accorti che quei muri sono più alti di quanto ci avevano promesso”, ha detto il 23enne parlando dell’impatto della pandemia di Covid prima e di quello della guerra tra Russia e Ucraina. Un conflitto “che non abbiamo scelto noi”. Tutto questo “ci fa sentire impotenti perché alza nuove barriere e riduce il dialogo”.

E l’artista, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, ha aggiunto: “Noi che abbiamo 20 anni abbiamo il dovere di reagire” perché “né i cittadini russi né quelli ucraini sono i nostri nemici”.

Gassmann ha, poi, dato spazio all’iniziativa di callrussia.org per chiamare gratuitamente le persone residenti nel Paese per far sentire loro la vicinanza e il sostegno.

QUI il video completo

Sui social, l’artista di “Va bene così” ha ringraziato Le Iene per lo spazio e ha scritto: “Lavoriamo insieme per assicurare alle future generazioni un mondo migliore. Uniamoci in un abbraccio di pace che possa portarci a rendere tutti i popoli liberi, nessuno escluso. I bambini sono il nostro futuro. Proteggiamoli. Infine, visitate il sito callrussia.org. Io lo farò. I nemici non esistono. Chi ci dice il contrario va fermato”.