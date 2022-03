Fedez è uscito ospedale: “Si torna a casa, si torna a vivere”

La notizia è confermata: Fedez ha fatto ritorno a casa. Ad annunciare le dimissioni dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato operato per un raro tumore endocrino al pancreas, è stato lo stesso artista con un post su Instagram.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita”, ha scritto Fedez. E ancora: “Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”.