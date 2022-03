Coez, in partenza il Volare Tour. Tra i live in programma anche il Concertone di Roma

Il nome di Coez si aggiunge alla line up del Concertone del Primo Maggio a Roma, accanto a quelli già confermati di Fasma e MACE ft. Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele. Parallelamente all’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, il cantautore romano si prepara per il ‘Volare Tour’ in partenza da Brescia sabato 2 aprile, per un totale di 20 date e 13 sold out.

La tournée, tra i primi a capienza piena, prevede due venue differenti per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournèe più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità dopo due anni di pausa.

Il tour sarà per Coez l’occasione di ripercorrere la sua carriera a partire dagli esordi, in un ritorno alle origini che gli farà ritrovare un autentico contatto con il pubblico dopo più di due anni di assenza dai palchi, portando per la prima volta on stage Volare (Carosello Records), l’ultimo album di Coez, certificato disco d’oro.

Le date del ‘Volare Tour’:

Sabato 2 aprile 2022 | Brescia @LattePiù SOLD OUT

Lunedì 4 aprile 2022 | Milano @Magazzini SOLD OUT

Giovedì 7 aprile 2022 | Milano @Alcatraz

Mercoledì 13 aprile 2022 | Roncade (TV) @New Age SOLD OUT

Giovedì 14 aprile 2022 | Brescia @Gran Teatro Morato

Venerdì 15 aprile 2022 | Padova @Gran Teatro Geox

Martedì 19 aprile 2022 | Roma @Planet Roma (ex Alpheus) SOLD OUT

Mercoledì 20 aprile 2022 | Roma @Atlantico SOLD OUT

Giovedì 21 aprile 2022 | Roma @Atlantico

Domenica 24 aprile 2022 | Napoli @Duel Club SOLD OUT

Giovedì 28 aprile 2022 | Modugno (BA) @Demodè SOLD OUT

Venerdì 29 aprile 2022 | Maglie (LE) @Industrie Musicali

Martedì 3 maggio 2022 | Ravenna @Bronson Club SOLD OUT

Giovedì 5 maggio 2022 | Livorno @The Cage SOLD OUT

Sabato 7 maggio 2022 | Firenze @Viper SOLD OUT

Domenica 8 maggio 2022 | Firenze @Tuscany Hall

Martedì 10 maggio 2022 | Bologna @Estragon SOLD OUT

Giovedì 12 maggio 2022 | Parma @Campus Music Industry SOLD OUT

Sabato 14 maggio 2022 | Torino @Teatro Concordia

Domenica 15 maggio 2022 | Torino @Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

I biglietti per tutte le date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate