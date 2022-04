Giulia Salemi compie 29 anni: è festa per il suo compleanno

Tommaso Zorzi, Martina Hamdy, Matteo Evandro. E poi ancora Nima Benati, Veronica Ferraro, Ricky Palazzolo e, ovviamente, Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi ha festeggiato il suo 29esimo compleanno con una grande festa in compagnia dei suoi amici.

Divertimento, musica e tante risate per una serata spensierata organizzata al ristorante Shinto di Milano.

Buon compleanno Giulia!

Giulia Salemi festeggia il compleanno con una raccolta fondi

Dopo il successo della raccolta fondi dello scorso anno, Giulia ha aperto una nuova campagna di donazioni, questa volta in sostegno dell’Ucraina.

Lo scopo è quello di finanziare, insieme alla Fondazione Francesca Rava, l’acquisto di un macchinario sanitario per sostituire quelli che sono andati distrutti dai bombardamenti.

“Nei giorni scorsi io e Pierpaolo siamo andati in un magazzino alla periferia di Milano dove la Fondazione Francesca Rava con i suoi volontari silenziosi lavora per assemblare carichi di aiuti preziosi in partenza per l’Ucraina”, spiega Giulia su Instagram. “Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo preparato e imballato i bancali con strumenti chirurgici, coperte e cibo secco che il giorno dopo sono partiti su un camion diretto in Ucraina e consegnati alla popolazione e agli ospedali. Fino ad oggi la Fondazione Francesca Rava ha organizzato le partenze di 13 camion come questo: cibo, coperte, farmaci, kit di pronto soccorso, ma anche macchinari sanitari”.

Con i soldi raccolti dalle donazioni verrà acquistato un ecografo portatile, “che in una guerra può davvero salvare molte vite, soprattutto di bambini. L’ecografo costa 21.000€, per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi!

Conosco bene la Fondazione Francesca Rava e quanto sia concreto il suo l’impegno”.