Bella Hadid diventa attrice: sarà lei la guest star della terza stagione di Ramy

Dalle passerelle al piccolo schermo. Prosegue così la carriera di Bella Hadid, modella famosa in tutto il mondo insieme alla sorella Gigi, pronta ora per la recitazione. La top model approderà come guest star nella terza stagione della serie ‘Ramy’ in onda su Hulu e al momento in lavorazione. Sconosciuto però, rimane ancora il suo ruolo e come si relazionerà con gli altri personaggi della serie.

‘Ramy’, è una commedia drammatica americana che ha fatto il suo debutto il 19 aprile 2019, che vede protagonista Ramy Youssef (che è anche il regista, produttore e co-creatore della serie).

‘Ramy’, la trama

‘Ramy’ è un musulmano americano di prima generazione che sta intraprendendo un viaggio spirituale nel suo quartiere politicamente diviso del New Jersey . Esplora le sfide di com’è essere intrappolati tra una comunità egiziana che pensa che la vita sia una prova morale e una generazione che pensa che la vita non abbia conseguenze.