Eurovision 2022, la nuova versione di Brividi di Mahmood e Blanco

A poco più di un mese dall’inizio dell’Eurovision Song Contest – in programma dal 10 al 14 maggio al Pala Alpitour di Torino – i vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, hanno presentato una nuova versione di Brividi. Il motivo? La canzone dura troppo per il concorso, che prevede una durata massima di 3 minuti. Il brano della coppia dura 23 secondi in più. “Michelangelo ce l’ha fatta e sono stati tagliati 30 secondi e 24 parole. Dall’ultimo ritornello sparisce questo pezzo“, ha dichiarato Mahmood. Il taglio è stato apportato nell’ultima strofa della canzone, ecco il pezzo che è stato tolto:

“e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia”.